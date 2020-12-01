Француз вошел в десятку футболистов с наибольшим числом игр в Лиге чемпионов, сравнявшись по этому показателю с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Полом Скоулзом.
Напомним, что рекордсменом по количеству матчей в ЛЧ является экс-вратарь мадридского "Реала" и "Порту" Икер Касильяс (177 встреч).
Бензема вошел в топ-10 по числу матчей в Лиге чемпионов
Для нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шахтера" стал 124-м в этом турнире.
Фото: ФК "Реал"
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