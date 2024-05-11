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Мор: Титов очень сильно недооценён. Как он работал на поле - это нечто

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Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор поделился мнением об экс-полузащитнике "красно-белых" Егоре Титове.
Фото: "Чемпионат"
"Егор Титов — самый недооценённый. Его вклад в игру команды и то, что он умеет на футбольном поле, как он играет на команду — это топ-игрок. Егор очень сильно недооценён. Как он работал на поле — это нечто. Если я кем-то восхищаюсь, то Титовым. Если брать эстетику, талант, то это Илья Цымбаларь", - сказал Мор.

Егор Титов выступал за московский "Спартак" с 1995 по 2008 год, за это время он сыграл в 444 матчах, забил 105 голов и сделал 85 голевых передач. В составе "красно-белых" футболист завоевал шесть золотых медалей чемпионата России и дважды выигрывал Кубок страны.

Источник: Чемпионат

Егор Титов Эдуард Мор Спартак
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