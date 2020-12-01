"Пробовали перестроить команду. У нас есть проблемные позиции опорника и полузащитника. Пробовали играть с тремя нападающими вверху, но ничего не получилось.
Во втором тайме команда показала характер, хотела вернуться в игру. Был тяжелый результат – 0:2, мы забили гол. Было чувство, что можем забить второй, но потеряли мяч и пропустили третий гол", - приводит слова сербского специалиста "Чемпионат".
Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус в игре с "Зальцбургом" не смогли помочь "Локомотиву" полузащитники Гжегож Крыховяк и Данил Куликов. В центре поля у "железнодорожников" играли Станислав Магкеев и Виталий Лысцов.
После поражения от австрийского клуба "Локомотив" вслед за "Зенитом" и "Краснодаром" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Николич: "Локомотив" показал характер во 2 тайме и хотел отыграться
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич прокомментировал поражение от "Зальцбурга" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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