"Будем в декабре разговаривать. Команда лишилась шансов на плей-офф ЛЧ? Без комментариев", - передает слова Кикнадзе Sport24.
Напомним, что "Локомотив" дома проиграл "Зальцбургу" со счетом 3:1. Поражение от австрийской команды отбросило красно-зеленых на последнее место в группе. Максимум, на который теперь может рассчитывать "Локомотив", - 3 место, позволяющее выступить в плей-офф Лиги Европы.
"Без комментариев". Кикнадзе - о выступлении "Локомотива" в ЛЧ
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отказался комментировать тот факт, что "железнодорожники" лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Локомотив"
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