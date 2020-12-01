Напомним, что совет директоров "Локомотива" 14 мая 2020 года принял решение не продлевать контракт с Семиным. Генеральным директором "железнодорожников" на данный момент является журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе.
Семин - после поражения "Локомотива": футболом должны руководить люди, которые его любят
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в своем инстаграме отреагировал на поражение красно-зеленых от "Зальцбурга" (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, что совет директоров "Локомотива" 14 мая 2020 года принял решение не продлевать контракт с Семиным. Генеральным директором "железнодорожников" на данный момент является журналист и медиаменеджер Василий Кикнадзе.
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