— Матч с "Баварией" ждем с хорошим настроением. Шанс есть. Это спорт, это футбол и шанс есть всегда, пока ты в игре. А "Локомотив" в игре, — цитирует Нагорных Sport24.
"Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над "Баварией" и ничьи или поражения "Зальцбурга" в матче против "Атлетико", "железнодорожники" выйдут в Лигу Европы.
Нагорных: у "Локомотива" есть шансы в матче с "Баварией"
Член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: Global Look Press
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