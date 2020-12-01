Нагорных: у "Локомотива" есть шансы в матче с "Баварией"

Член совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился ожиданиями от игры 6-го тура Лиги чемпионов с "Баварией".
Фото: Global Look Press
— Матч с "Баварией" ждем с хорошим настроением. Шанс есть. Это спорт, это футбол и шанс есть всегда, пока ты в игре. А "Локомотив" в игре, — цитирует Нагорных Sport24.

"Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над "Баварией" и ничьи или поражения "Зальцбурга" в матче против "Атлетико", "железнодорожники" выйдут в Лигу Европы.

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Теги: Локомотив Нагорных Бавария
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