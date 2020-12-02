"Краснодар" набрал одно очко в первых 4 турах, занимает третью строчку в турнирной таблице группы и Е. "Ренн" также набрал одно очко и занимает четвертое место в группе. На первой позиции расположился "Челси" - 10 очков, на втором месте "Севилья", у которой также 10 баллов.
Победа над французским клубом дает "Краснодару" неплохие перспективы на выход в плей-офф Лиги Европы.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Краснодар" - "Ренн" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 02.12.2020
"Краснодар" - "Ренн". Где смотреть матч онлайн 2 декабря 2020
В определяющем матче 5 тура группового этапа Лиги чемпионов "Краснодар" сыграет дома с французским "Ренном".
Фото: Getty Images
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