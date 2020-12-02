Булыкин: "Зенит" должен собраться и обыграть "Брюгге"

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Зенит" - "Брюгге".
Фото: "Getty Images"
"От матча "Зенита" в Бельгии нужно ждать первой победы петербуржцев, которую российские болельщики заждались. Как и от всех наших клубов в еврокубках. Думаю, "Зенит" все-таки должен собраться и обыграть "Брюгге".

В первом матче с "Брюгге" и некоторых других встречах, бывало, не везло. Поэтому сейчас петербуржцы могут добиться хорошего результата. У петербуржцев есть хорошие исполнители", - сказал Булыкин.

Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Брюгге" - "Зенит" пройдет сегодня вечером в Бельгии. Начало матча в 23:00 мск.

После 4-х туров "Зенит" идет на 4-м месте в группе F, имея в активе одно очко.

"Брюгге" занимает третье место. У чемпиона Бельгии 4 очка в четырех матчах.

Первая игра этих команд в Петербурге, прошедшая в октябре, закончилась победой бельгийцев со счетом 2:1.

В этом сезоне у российских команд нет ни одной победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы. На групповой стадии еврокубков наши клубы провели уже 17 матчей.

Источник: официальный сайт Матч ТВ

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Теги: Зенит Брюгге Булыкин
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