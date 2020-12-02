- Был уверен, что "Зенит" не проиграет, ведь "Брюгге" не такая мощная команда. Но российская команда слабее, чем я думал. Позорное выступление. В Европе смеются над "Зенитом", - передает слова Петржелы "Чемпионат".
В матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов "Зенит" проиграл в гостях бельгийскому "Брюгге" (0:3). В активе сине-бело-голубых всего одно очко в пяти матчах, после этого поражения они утратили шансы на продолжение борьбы в 1/16 финала Лиги Европы.
Петржела: позорное выступление. В Европе смеются над "Зенитом"
Экс-главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал выступление сине-бело-голубых в Лиге чемпионов.
Фото: AFP
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