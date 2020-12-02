Матч завершился поражением петербургской команды со счетом 0:3.
"Ничего не чувствую, расстройство и все. Не знаю, все хорошо было до гола. Какая-то простая ошибка.
Будем разбирать, смотреть. Конечно, в Лиге чемпионов больше устаешь. За каждую ошибку могут наказать", – сказал Прохин.
"Зенит" набрал всего 1 очков в 5 матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов в группе с бельгийским "Брюгге", дортмундской "Боруссией" и римским "Лацио". Петербургская команда лишилась шансов на евровесну.
В заключительном матче Лиги чемпионов "Зенит" на своем поле сыграет с "Боруссией". Встреча состоится 8 декабря.
Источник: "Матч ТВ"
Прохин: в матче с "Брюгге" все хорошо было до гола
Защитник "Зенита" Данила Прохин подвел итог поединка пятого тура Лиги чемпионов с "Брюгге".
Фото: Sportbox
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