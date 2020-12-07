"Мы приехали сюда мотивированными хорошо сыграть и надеемся на позитивный результат. Это Лига чемпионов, мы ждем каждой игры здесь. Да, у нас было много игр до этого матча и две игры до перерыва после этой. Но думаю, что мы полностью восстановимся к этому с "Локомотивом", - сказал Классон.
Матч "Челси" - "Краснодар" состоится 8 декабря. Начало - в 23:00 мск.
"Краснодар" занимает третье место в группе Е, набрав 4 очка. Команда Мурада Мусаева весной будет играть в плей-офф Лиги Европы. "Челси" идет на первом месте, имея в своем активе 13 очков. В прошлом туре Лиги чемпионов "быки" на своем поле обыграли "Ренн" со счетом 1:0.
В текущем сезоне 28-летний Классон в составе "Краснодара" провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей.
Классон перешел в "Краснодар" из "Эльфсборга" в январе 2017 года за два миллиона евро. Также ранее он защищал цвета шведского клуба "Вернаму".
Источник: Sport24
Классон: ждем каждой игры в Лиге чемпионов
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон поделился ожиданиями от предстоящего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
Фото: ФК "Краснодар"
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