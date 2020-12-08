"Лацио" и "Брюгге" победителя не выявили

Ничья, которая в пользу итальянской команды.

Фото: AFP

В матче между "Лацио" и "Брюгге" решалась судьба второго место в группе F. Бельгийцам кровь из носу нужна была победа, "римлянам" же было достаточно не проиграть, с чем они и справились. "Брюгге" дважды по ходу матча удалось отыграться, но на большее их не хватило.



"Лацио" со второго места в группе отправляется в плей-офф Лиги чемпионов, "Брюгге" же будет биться в играх на вылет в Лиге Европы.



Лига чемпионов



6 тур



"Лацио" 2:2 "Брюгге"



Голы: Корреа, 12, Вормер, 15, Иммобиле, 21 (пен.), Ванакен, 76



Лацио: Рейна, Ачерби, Худт (Раду, 46), Рамос, Марушич, Альберто (Акпа Акпро, 75), Лейва (Эскаланте, 75), Милинкович-Савич, Лаццари, Корреа (Перейра, 86), Иммобиле (Кайседо, 75)



Брюгге: Миньоле, Коссуну, Мата (Бремпт, 84), Соболь, Рикка, Де Кетеларе, Баланта (Ритс, 77), Дьятта (Окереке, 84), Ванакен, Вормер, Ланг (Дели, 42)



Предупреждения: Соболь, 2, Худт, 36, Соболь, 39, Марушич, 90



Удаление: Соболь, 39