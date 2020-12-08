Сафонов выбыл из-за травмы до конца года

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей своей команды с "Челси" (1:1) в матче 6 тура Лиги чемпионов рассказал о состоянии голкипера команды Матвея Сафонова.

Фото: AFP