- Он [Сафонов] на предыгровой тренировке получил травму, готовился быть первым вратарем. К сожалению, поле было не очень хорошего качества, у него поехала нога. Для него год закончен, - сообщил Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
"Краснодар" в выездном матче 6 тура Лиги чемпионов сыграл вничью с лондонским "Челси" (1:1). Ворота "быков" защищал Евгений Городов, который отразил 4 из 5 ударов в створ. Свой единственный гол хозяева поля забили с пенальти, назначенного за нарушение в своей штрафной центрального защитника Кайо.
Сафонов выбыл из-за травмы до конца года
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей своей команды с "Челси" (1:1) в матче 6 тура Лиги чемпионов рассказал о состоянии голкипера команды Матвея Сафонова.
Фото: AFP
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