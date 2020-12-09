"Математические шансы на выход у "Локомотива" есть. Их немного, но нужно выигрывать у немцев. Пока есть шансы — сюрпризы были, есть и будут. Почему бы не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону?", - заявил Мостовой.
Московский "Локомотив" сегодня проведет последний матч группового этапа Лиги чемпионов. В Мюнхене "железнодорожники" сыграют против "Баварии". В активе команды Марко Николича 3 очка после 5-ти матчей, московский клуб занимает последнее место в группе А. Шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов у "Локомотива" нет, но есть возможность выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Отставание от 3-го места - одно очко.
"Бавария" уже решила вопрос с выходом из группы. Действующие обладатели трофея Лиги чемпионов досрочно заняли в квартете первое место. Немецкая команда набрала 13 очков.
Матч "Бавария" - "Локомотив" начнется в 23:00 мск.
Источник: Чемпионат
Мостовой: почему бы "Локомотиву" не ударить в девятку и всей командой не встать в оборону?
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча "Локомотива" в Лиге чемпионов против "Баварии".
Фото: "Getty Images"
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