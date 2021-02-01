Газинский: Лига чемпионов - совсем другой уровень игры. Сравнимо только с лучшими сборными на ЧМ

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский рассказал об уровне игры в Лиге чемпионов.
Фото: AFP
- Можно ли сравнить Лигу чемпионов с тем, что было на чемпионате мира? Я бы не сравнивал - если только лучшие сборные типа Хорватии и Испании. Если смотреть на других, то, конечно, Лига чемпионов - совсем другой уровень, - передает слова Газинского Sports.ru.

В сезоне 2020/2021 "Краснодар" впервые в клубной истории пробился в групповой турнир Лиги чемпионов, пройдя в квалификационном раунде греческий ПАОК. В квартете с "Челси", "Севильей" и французским "Ренном" "быки" набрали 5 очков, добыв победу и ничью с "Ренном" и гостевую ничью против "аристократов", заняли третье место и вышли в 1/16 финала Лиги Европы, где их соперником станет загребское "Динамо".

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Теги: Краснодар Газинский
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