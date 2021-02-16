По мнению Мостового, фаворитами ЛЧ являются "Бавария" и "Манчестер Сити".
"По статистике фавориты или "Бавария", или "Сити". Но кто знает, что будет в самой игре? Может, за день-два до начала матча кто-то проснется не в том состоянии. Выйдет, к примеру, "Реал", Бензема забьет, Модрич отдаст. Или в "Ливерпуле" Салах от всех убежит. Но на сегодняшний день фавориты "Манчестер Сити" и "Бавария". Но до финала еще далеко", - сказал Мостовой.
Отметим, что накануне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. По ее итогам определены следующие пары: "Ман Сити" - "Боруссия" Д, "Порту" - "Челси", "Бавария" - "ПСЖ", "Реал" - "Ливерпуль". Первые матчи пройдут 6-7 апреля, ответные встречи состоятся 13-14 апреля.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Мостовой рассказал, какие команды считает фаворитами Лиги чемпионов
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой назвал фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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