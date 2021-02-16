УЕФА опубликовала команду недели Лиги чемпионов

Официальный твиттер-аккаут УЕФА на русском языке составил команду недели Лиги Чемпионов по итогам ответных четвертьфинальных матчей.

?? Команда недели #ЛигаЧемпионов по итогам ответных матчей 1/4 финала ?



? Всего 4 полуфиналиста ??@PlayStationRU pic.twitter.com/TZDjuGmTb2 — УЕФА (@UEFAcom_ru) April 15, 2021

Напомним, в полуфинал турнира вышли "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Реал Мадрид" и "Челси".Первый матч 1/2 финала сливочные сыграют с подопечными Томаса Тухеля 27 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.Команда Пепа Гвардиолы встретится с ПСЖ на следующий день, 28 апреля, на стадионе "Парк де Пренс". Ответные игры пройдут 4 и 5 мая.