"Здесь многое от жеребьёвки зависит. К сожалению, те перепады в игре "Спартака", которые случались с ним на протяжении всего сезона, говорят о том, что с топовыми клубами Испании, Англии, Германии или Италии бороться на равных он пока не готов. Правда, может выручить удачно проведённая селекция. К примеру, если получится купить Роналду, то, конечно, тогда шансы в Лиге чемпионов возрастут. Но не забывайте, что право выступать в Лиге чемпионов нужно ещё завоевать, пройдя отборочные матчи", - приводит слова Романцева "Спорт-экспресс".
Напомним, что "Спартак" пробился в главный турнир Европы, заняв второе место в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Красно-белые начнут свой путь в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда, где их соперниками могут стать "Монако", "Бенфика", "Селтик", "Рапид", "Галатасарай" и "Мидтьюлланн". В случае вылета из квалификации ЛЧ москвичи попадут напрямую в групповой этап Лиги Европы.
Напомним, что в предстоящем сезоне "Спартак" будет выступать под руководством нового главного тренера - португальского специалиста Руя Витории, известного по работе с "Бенфикой".
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Витория: я выбрал "Спартак", потому что здесь есть возможность завоевания титулов
Романцев: если получится купить Роналду, то шансы "Спартака" в Лиге чемпионов возрастут
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о шансах красно-белых в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Спартак"
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