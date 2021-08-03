Головин в этом мачте отметился результативной передачей в эпизоде с первым голом монегасков.
"Пока мы сделали только первый шаг к главной цели. Конечно, после уверенной гостевой победы у нас есть все шансы на выход в следующий раунд. "Спарта" очень крепкий соперник. Можно не сомневаться, что они будут бороться до конца, поэтому нам важно не терять концентрацию", - приводит слова Головина Sport24.
"Монако" в Праге со счетом 2:0 победил "Спарту" в 1-м матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Голы на свой счет записали полузащитник Орельен Чуамени и нападающий Кевин Фолланд. Второй матч пройдет во вторник, 10 августа, на стадионе "Луи ll". Сильнейший в этой паре в раунде плей-офф отбора ЛЧ сыграет против победителя пары "Генк" - "Шахтер".
В пятницу, 6 августа, "Монако" в 1-м туре нового сезона Лиги 1 на своем поле примет "Нант". Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.
Головин - о победе над "Спартой": пока мы сделали только первый шаг к главной цели
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал гостевую победу над "Спартой" (2:0) в 1-м матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Фото: "Getty Images"
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