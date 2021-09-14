"Тяжелый, тяжелый матч. "Челси" больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли. Мы расстроены - могли увезти отсюда ничью", - сказал Сутормин.
"Зенит" со счетом 0:1 уступил "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Таким образом, петербургский клуб не побеждает в Лиге чемпионов уже в восьми матчах подряд. Следующий матч в Лиге чемпионов "Зенит" проведет 29 сентября. Дома "сине-бело-голубые" примут шведский "Мальме". Игра на "Газпром Арене" начнется в 19:45 мск.
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне 27-летний игрок провел 8 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за петербургский клуб Сутормин сыграл в 71 матче, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.
20 сентября в Казани "Зенит" проведет матч 8-го тура РПЛ с "Рубином". Игра на стадионе "Центральный" начнется в 18:30 мск.
Источник: Матч ТВ
"Могли увезти ничью". Полузащитник "Зенита" Сутормин расстроился после поражения от "Челси"
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал поражение от "Челси" в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"