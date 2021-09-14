Матчи Скрыть

Сделать ставку

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
1 - 1
Ред Булл ЗальцбургЗавершен
Янг Бойз
2 - 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Челси
1 - 0
ЗенитЗавершен
Вильярреал
2 - 2
АталантаЗавершен
Лилль
0 - 0
ВольфсбургЗавершен
Динамо Киев
0 - 0
БенфикаЗавершен
Мальме
0 - 3
ЮвентусЗавершен
П1 29X 34
Барселона
0 - 3
БаварияЗавершен

"Могли увезти ничью". Полузащитник "Зенита" Сутормин расстроился после поражения от "Челси"

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал поражение от "Челси" в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
"Тяжелый, тяжелый матч. "Челси" больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли. Мы расстроены - могли увезти отсюда ничью", - сказал Сутормин.

"Зенит" со счетом 0:1 уступил "Челси" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Таким образом, петербургский клуб не побеждает в Лиге чемпионов уже в восьми матчах подряд. Следующий матч в Лиге чемпионов "Зенит" проведет 29 сентября. Дома "сине-бело-голубые" примут шведский "Мальме". Игра на "Газпром Арене" начнется в 19:45 мск.

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с 2019 года. В этом сезоне 27-летний игрок провел 8 матчей во всех турнирах, на его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача. Всего за петербургский клуб Сутормин сыграл в 71 матче, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.

20 сентября в Казани "Зенит" проведет матч 8-го тура РПЛ с "Рубином". Игра на стадионе "Центральный" начнется в 18:30 мск.

Источник: Матч ТВ


Теги: Сутормин Зенит Челси
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Семак: уважаю права всех людей, но преклонять колено готов только перед богом 1
"Могли увезти ничью". Полузащитник "Зенита" Сутормин расстроился после поражения от "Челси"
Крицюк: у "Зенита" не получалось качественно выходить в атаку 1
Тухель - о победе над "Зенитом": нам пришлось изрядно потрудиться
Семшов - о поражении "Зенита" от "Челси": нам пока тяжело тягаться с такими мощными командами 1
Червиченко: "Барселона" в матче с "Баварией" смотрелась более несчастной, чем "Зенит" в игре с "Челси" эксклюзив
«Зенит» был близок к сенсации, но Лукаку сделал своё дело 2
Семак: "Челси" заслуженно победил, но "Зенит" мог увезти из Лондона ничью 4
"Зенит" не побеждает в Лиге чемпионов 8 матчей подряд 2
"Зенит" идет на 3-м месте в группе H после 1-го тура ЛЧ, опережая "Мальме". "Ювентус" - 1-й, "Челси" - 2-й
"Лилль" и "Вольфсбург" голов друг другу не забили
"Аталанта" сыграла выездную ничью с "Вильярреалом", Миранчук отдал голевую передачу
"Бавария" крупно обыграла в гостях "Барселону", киевское "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" 4
Голы Дибалы и Мораты помогли "Ювентусу" разгромить "Мальме" в матче ЛЧ
"Зенит" уступил "Челси" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов 69
Ковалевски: Витория хочет максимально использовать атакующий потенциал "Спартака" 3
"Челси" - "Зенит": Лукаку открыл счет в матче 2
Сульшер объяснил замены Роналду и Фернандеша в матче ЛЧ против "Янг Бойз" 1
"Челси" не нанес ни одного удара в створ за первый тайм матча ЛЧ с "Зенитом" 4
Магуайр - о поражении от "Янг Бойз": у них особо не было серьезных моментов. Обидно пропустить в концовке 1
Дюков - об участии сборной России на Олимпиаде: мы ставим такую задачу 3
Шесть футболистов "Зенита" преклонили колено перед матчем с "Челси" (фото) 21
Дюков: наш президент понимает все, регулирование вопроса легионеров есть во всех лигах 13
"Севилья" и "Зальцбург" сыграли вничью в Лиге чемпионов. Австрийцы не реализовали 2 пенальти из 3-х 2
"Янг Бойз" в конце матча вырвал победу у "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов 6
Стартовый состав "Челси" на матч Лиги чемпионов против "Зенита" 5
Миранчук - в запасе "Аталанты" на матч Лиги чемпионов с "Вильярреалом"
Роналду забил гол в первом матче в Лиге чемпионов за "МЮ" после возвращения (видео) 2
Барриос, Клаудиньо и Малком - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Челси" 13
"Если выберешь "Нижний", проведешь хороший сезон". Бумаль - о советах Погребняка перед переходом
Все новости
-