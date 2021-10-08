Боярский отметил, что у соперников в Лиге чемпионов поменялось отношение к "Зениту" в связи с последними выступлениями команды. Также он заявил, что петербуржцам по силам обыграть "Челси" и "Ювентус" в предстоящих матчах.
"Мы очень достойно сыграли с "Челси". Это даже не проигрыш. Спокойно могла быть ничья, что было бы идеально. "Мальме" мы просто разбили. Дальше будет сложно. Сейчас соперники будут смотреть на "Зенит", изучать их по видео. Теперь к "Зениту" другое отношение, нежели раньше. Это не просто неизвестная команда из России, а серьезный соперник, который может обыграть "Челси", "Ювентус" и кого угодно. "Зенит" может все", - заявил Боярский.
Напомним, что "Зенит" стартовал в групповом раунде Лиги чемпионов с поражения от "Челси" (0:1). После этого команда Сергея Семака победила "Мальме" (4:0). "Зенит", набрав три очка, занимает третье место в турнирной таблице группы H.
Источник: Спорт-Экспресс
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Боярский: к "Зениту" изменилось отношение. Это серьезный соперник, который может обыграть "Челси" и "Ювентус"
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о выступлениях петербургской команды в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости