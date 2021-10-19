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Широков: "Ювентус" - сильная команда, но "Зенит" не раз обыгрывал грандов

Экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение о предстоящем матче сине-бело-голубых против "Ювентуса" в рамках 3 тура Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
- Очень хотелось бы, чтобы взяли очки для продолжения борьбы за евровесну. Желательно, конечно, чтобы победили. Думаю, всё будет зависеть от того, как сине-бело-голубые будут готовы к матчу. Понятно, что "Ювентус" сильная команда, но питерцы на домашней арене могут преподнести сюрприз. "Зенит" не раз обыгрывал грандов, и сейчас нужно. Два поражения подряд у команды, нужно сломать этот неприятный период, - передает слова Широкова Metaratings.ru.

20 октября в матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" в Санкт-Петербурге принимает туринский "Ювентус". Сине-бело-голубые в двух стартовых матчах ЛЧ набрали 3 очка, после выездного поражения от "Челси" (0:1) разгромив дома "Мальмё" (4:0), и занимают третью строчку в турнирной таблице группы H. "Ювентус" с 6 очками лидирует в квартете, у занимающего второе место "Челси" 3 очка - "аристократы" опережают "Зенит" по результату личной встречи. Шведский "Мальмё" замыкает таблицу с нулем очков в активе.

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Теги: Лига чемпионов Зенит Ювентус Широков
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