Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Динамо
19:00
ХимкиНе начат
П1 1.58X 4.2П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Арсенал
22:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.88X 3.8П2 4.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
22:00
ГранадаНе начат
П1 1.78X 3.65П2 4.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 1.74X 3.85П2 4.9
Сампдория
21:45
СпецияНе начат
П1 1.86X 3.95П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
21:30
АугсбургНе начат
П1 1.67X 3.8П2 5.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
22:00
АнжеНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.5

Генич: кажется, Семак не угадал с нападающим на игру с "Ювентусом". Дзюбе было непросто носиться вперед

Футбольный комментатор Константин Генич оценил кадровые решения главного тренера "Зенита" Сергея Семака на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1).
Фото: РИА Новости
Напомним, что на неделе "Зенит" уступил дома "Ювентусу" в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил полузащитник туринцев Деян Кулусевски.

Генич заявил, что Семаку следовало выпустить в атаке "Зенита" на игру с "Юве" Сердара Азмуна, а не Артема Дзюбу. Также он раскритиковал защитника петербургской команды Деяна Ловрена за действия в поединке со "старой синьорой".

"Мне кажется, Семак не угадал с нападающим на эту игру. Азмун более подвижен и в такой ситуации, когда команда рассчитывает на контратаки, Дзюбе было непросто цепляться за мячи и носиться вперед. Кроме того, второй матч кряду проваливается Деян Ловрен. Вроде опытный защитник, однако вновь допускает тактическую и результативную ошибку", - заявил Генич.

Отметим, что "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H (три очка). "Ювентус" лидирует в группе, набрав девять очков.

Источник: Матч ТВ


Теги: Генич Зенит Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бывший глава фан-клуба "Спартака" арестован на два месяца по делу о нападении на журналиста 1
Единственный в истории. Ко дню рождения Яшина вспоминаем, как легендарный вратарь завоевал «Золотой мяч»
"Динамо" - "Химки". Захарян и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Глушаков остался в запасе гостей 1
Пименов: понравилось то, что футболисты "Локомотива" в матче с "Галатасараем" не действовали вторым номером 1
Источник: "Лион" готов предложить "Зениту" 7-8 млн евро за Азмуна 5
Семак ответил на вопрос, насколько ощутима для "Зенита" потеря Кузяева на матч со "Спартаком"
Генич: кажется, Семак не угадал с нападающим на игру с "Ювентусом". Дзюбе было непросто носиться вперед 5
Автор четырех голов в ворота "Спартака" Дака признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Семак: "Спартак" силен контратаками и игрой в обороне 9
Семак рассказал о состоянии Малкома и Клаудиньо перед матчем со "Спартаком" 1
В Италии считают, что "Аталанте" необходимо зимой расстаться с Миранчуком 6
Орлов: как не ставить Дзюбу в состав? Он больше всех в "Зените" зарабатывает 10
Гус Тил в заявке сборной Нидерландов на ноябрьские матчи, Промес не попал в список 2
Адвокат: европейские трофеи для "Зенита" - это особенные победы 1
Глушаков: всегда говорил, что благодарен "Локомотиву". Там я сформировался как футболист 1
Бетонная свая по имени Эдик стала талисманом стадиона в Калининграде (фото) 2
Агент Захаряна отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в "Спартак" 6
"Газпром трансгаз" станет официальным спонсором "Нижнего Новгорода" 5
Глушаков: была мотивация проявить себя и вернуться в сборную 1
Селюк: Гогуа не тот человек, который будет как Фукс сидеть на лавке два года и получать зарплату 4
Шавло: "Локомотив" проиграл "Галатасараю" по делу
Малком и Клаудиньо не тренировались в общей группе "Зенита" перед матчем со "Спартаком" 1
Газзаев: я бы больше не вызывал Дзюбу в сборную 2
Малком прокомментировал поражение "Зенита" от "Ювентуса" в Лиге чемпионов
Кордоба: Гончаренко - одна из причин, почему я перешел в "Краснодар" 3
КДК РФС суммарно оштрафовал "Спартак" и "Динамо" на 200 тысяч рублей по итогам дерби 1
Газзаев: мне нравится, что Карпин активно приглашает в сборную России молодых игроков 1
Газзаев о матче "Зенит" - "Спартак": фаворитом игры назову "Зенит". Проблема для "Спартака" - дисквалификация Жиго 9
Уткин: приезжает к "Спартаку" "Лестер", Варди - в запасе. Почему? С "Ювентусом" - так же 4
Газзаев: нет игрока, даже самого выдающегося, который не допускал бы ошибок. Рассказов что, нарочно ошибался? 12
Все новости
-