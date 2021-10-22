Напомним, что на неделе "Зенит" уступил дома "Ювентусу" в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Единственный гол на 86-й минуте встречи забил полузащитник туринцев Деян Кулусевски.
Генич заявил, что Семаку следовало выпустить в атаке "Зенита" на игру с "Юве" Сердара Азмуна, а не Артема Дзюбу. Также он раскритиковал защитника петербургской команды Деяна Ловрена за действия в поединке со "старой синьорой".
"Мне кажется, Семак не угадал с нападающим на эту игру. Азмун более подвижен и в такой ситуации, когда команда рассчитывает на контратаки, Дзюбе было непросто цепляться за мячи и носиться вперед. Кроме того, второй матч кряду проваливается Деян Ловрен. Вроде опытный защитник, однако вновь допускает тактическую и результативную ошибку", - заявил Генич.
Отметим, что "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H (три очка). "Ювентус" лидирует в группе, набрав девять очков.
Источник: Матч ТВ
Генич: кажется, Семак не угадал с нападающим на игру с "Ювентусом". Дзюбе было непросто носиться вперед
Футбольный комментатор Константин Генич оценил кадровые решения главного тренера "Зенита" Сергея Семака на матч Лиги чемпионов с "Ювентусом" (0:1).
Фото: РИА Новости