Аллегри в своем комментарии, в частности, заявил, что в составе "Зенита" подобраны техничные игроки.
"Зенит" - команда с техничными игроками, которые умеют забивать. Хотя завтра всё зависит только от нас. У меня умная команда, которая понимает мои требования. Мне не нужно повышать голос в трудные моменты", - сказал Аллегри.
Отметим, что матч четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов "Ювентус" - "Зенит" пройдет завтра, 2 ноября, и начнется в 23.00 по московскому времени. Напомним, что в третьем туре "Юве" обыграл петербургскую команду на выезде с минимальным счетом.
Источник: Чемпионат
Аллегри поделился мнением об игроках "Зенита" в преддверии матча "Ювентуса" с петербургской командой
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о "Зените" в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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