Мане сравнялся с Джеррардом по голам за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане забил свой 21-й гол за Ливерпуль в Лиге чемпионов в матче против "Атлетико" (2:0 к перерыву).

Фото: твиттер ФК "Ливерпуль"

? Sadio Man? is now level with Steven Gerrard on 21 Champions League goals for Liverpool ?#UCL pic.twitter.com/uj7xnbuDuC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

"Ливерпуль" к перерыву обыгрывает "Атлетико" со счетом 2:0. Один из мячей в ворота "матрасников" отправил Садио Мане. Для сенегальца этот гол стал 21-м в форме "красных" в ЛЧ. Он сравнялся по этому показателю с легендой "мерсисайдцев" Стивеном Джеррардом. Мане для этого достижения понадобилось на 27 матчей меньше - 46 против 73-х у англичанина.Всего в нынешнем сезоне Мане провел 14 матчей во всех турнирах и забил 8 мячей.