Малафеев отметил, что "Зенит" должен обыграть "Мальме". При этом, по предположениям бывшего вратаря "сине-бело-голубых", встреча не будет легкой для команды Сергея Семака.
"Думаю, "Зенит" сегодня должен одержать победу. Матч не будет легким - мне кажется, "Мальме" упрется и не допустит большого количества забитых мячей. Но будем надеяться, что у "Зенита" получится показать свою игру, хочется посмотреть на зрелищный матч с голами", - сказал Малафеев.
Отметим, что матч "Мальме" - "Зенит" пройдет сегодня, 23 ноября, в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Источник: Sport24
Малафеев: думаю, "Зенит" должен победить "Мальме", но матч не будет легким
Бывший голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от матча петербургской команды с "Мальме".
Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева