Петржела после матча "Мальме" - "Зенит", прошедшего в рамках пятого тура групповой стадии ЛЧ (1:1), отметил, что деньги, вложенные в петербургскую команду, не оправдывают себя. По словам тренера, в еврокубках "Зенит" существенно уступает конкурентам.
"Зенит" в русском чемпионате и в еврокубках - это две разные команды. Хочу, чтобы они стали суперкомандой и лучше выступали в еврокубках. Деньги, вложенные в "Зенит", не оправдывают себя, команда не показывает футбол, который от нее ждут. "Зениту" не хватает всего для успешного выступления в еврокубках, он уступает в скорости, тактике другим европейским командам", - сказал Петржела.
Отметим, что благодаря набранному очку в поединке с "Мальме" "Зенит" гарантировал себе третье место в группе H и выход в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Metaratings
Петржела: "Зениту" не хватает всего для успешного выступления в еврокубках. Он уступает конкурентам в скорости и тактике
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела высказался о выступлениях команды в Лиге чемпионов.
Фото: "Зенит"