"Пенальти в целом показывает уровень бьющего игрока: если он регулярно забивает, то это футболист высокого уровня, если нет - возникают вопросы. Поэтому, когда такие голы забиваются, это говорит о высоком уровне бьющего, если нет - появляются вопросы о его уровне", - цитирует Малафеева Sport24.
"Зенит" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с "Мальме" (1:1). В начале второй половины петербургский клуб получил право на пенальти, но реализовать удар с 11-метровой отметки не сумел нападающий Артем Дзюба. В компенсированное время в ворота "Мальме" был назначен второй пенальти, который реализовал Ярослав Ракицкий.
"Зенит" набрал 4 очка и занимает 3-е место в группе H. Петербургский клуб гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.
"Если футболист не забивает, возникают вопросы о его уровне". Малафеев - о нереализованном пенальти Дзюбы
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев высказался о пенальти в матче Лиги чемпионов против "Мальме" (1:1), который не реализовал нападающий петербуржцев Артем Дзюба.
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