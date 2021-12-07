Лоза заявил, что в матче с "Зенитом" в составе "Челси" выйдут игроки из глубокого резерва.
"Челси" вопросы в Лиге чемпионов решил. В холодную Россию приедет третий состав. Они будут бояться получить травмы, беречь ноги. Когда люди играют в прогулочный футбол, никто не будет идти в стык. <...> "Зенит" будет играть не с тем "Челси", которому надо решить задачу в турнире, а которому нужно отбыть номер", - отметил Лоза.
Напомним, что "Челси" гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Зенит" обеспечил себе третье место в группе и сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Встреча петербургской и лондонской команд пройдет в среду, 8 декабря. "Зенит" примет "Челси" в рамках шестого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало матча - в 20.45 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
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Лоза: "Зенит" будет играть с "Челси", которому нужно отбыть номер
Музыкант Юрий Лоза поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов "Зенит" - "Челси".
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