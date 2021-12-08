Жирков отметил, что "Зенит" может обыграть "Челси", если будет действовать так же, как в первом матче команд в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Напомним, что тогда лондонцы на своем поле обыграли команду Сергея Семака с минимальным счетом.
"Мне кажется, если "Зенит" сыграет сегодня так же, как первый матч в Лондоне, то вполне может победить на своем поле. <...> Сейчас "Зенит" играет дома, и зрителей может быть 50%. Так что шанс на хороший результат есть. К тому же "Зенит" может позволить себе играть раскованно - турнирная ситуация на него не давит", - заявил Жирков.
Матч "Зенит" - "Челси" пройдет сегодня, 8 декабря, в рамках завершающего тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало встречи - в 20.45 по московскому времени. "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице группы H, имея в активе четыре очка. Петербуржцы уже обеспечили себе третье место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы. "Челси" гарантировал себе путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Лондонская команда лидирует в группе, набрав 12 очков.
Источник: Матч ТВ
Жирков: если "Зенит" сыграет с "Челси" так же, как в Лондоне, то вполне может победить
Экс-игрок "Зенита" Юрий Жирков допустил, что петербургская команда победит "Челси" в предстоящем матче Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"