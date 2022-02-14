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Колосков - о возможном переносе финала ЛЧ из Санкт-Петербурга: это очередной вброс

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением касательно возможного переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Фото: РБК
Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов нынешнего сезона из Петербурга. Указывалось, что матч могут провести в другом городе в случае ухудшения ситуации в отношениях России и Украины.

"Это полнейшая глупость. Это очередной вброс, чтобы мы как-то отреагировали. Надо верить только официальным заявлениям УЕФА.

Перенос финала Лиги чемпионов в другой город возможен. Если война между Россией и Украиной случится, хотя такого никогда не произойдет, то финал Лиги чемпионов будет перенесен в другой город. Такого не будет. Спим спокойно", - приводит слова Колоскова РБ Спорт.

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "Зенит" не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется завтра, 15 февраля.

Лепехин - о возможном переносе финала ЛЧ из Петербурга: это политические вещи. На Россию пытаются влиять всеми способами


Теги: Колосков
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