"Жаль, конечно, что принято такое решение. Вы знаете, что Санкт-Петербург мог бы обеспечить максимально хорошие условия, благоприятные и комфортные условия для проведения этого праздника футбола, но принято так принято", - цитируют Пескова РИА Новости.
Напомним, сегодня на исполкоме УЕФА было принято решение о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Матч состоится на "Стад-де-Франс". Отметим, что изначально Санкт-Петербург должен был принять финал турнира еще год назад, но сроки решено было сдвинуть на год из-за пандемии коронавируса.
Кроме того, УЕФА объявил о том, что все матчи российских и украинских команд под эгидой организации на неопределенный срок будут перенесены на нейтральное поле.
Песков: Санкт-Петербург мог бы обеспечить благоприятные условия для проведения праздника футбола
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
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