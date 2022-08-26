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Черчесов назвал две причины вылета "Ференцвароша" из Лиги чемпионов

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов поделился мнением о причинах вылета венгерского коллектива из квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Ференцварош"
"Восемь игр сыграли с чемпионами своих стран. Когда нет большого запаса прочности, один неудачный день у тебя случится. "Карабах", во-первых, хорошая команда. Во-вторых, не сложилось, как, кстати говоря, не сложилось и у "Карабаха" в Чехии — они играли лучше, но одна ошибка всё перечеркнула", - цитирует Черчесова "Чемпионат".

Вылетев из отборочного турнира Лиги чемпионов, "Ференцварош" прошел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграл с "Шемрок Роверс". Подопечные Станислава Черчесова оказались сильнее в двухматчевом противостоянии и отобрались в групповой этап еврокубка. Венгерский клуб попал в группу H, где сыграет с "Трабзонспором", "Монако" и "Црвеной Звездой". Игры первого тура Лиги Европы начнутся 8 сентября.

В начавшемся розыгрыше чемпионата Венгрии "Ференцварош" одержал две победы в первых двух турах - над "Академией Пушкаша" (1:0) и "Фехерваром" (4:0).


Ференцварош Черчесов Лига чемпионов
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