Голевая передача Классона помогла "Копенгагену" сыграть вничью с "Боруссией" Дортмунд

В 6 туре группового этапа ЛЧ датский "Копенгаген" на своем поле сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" (1:1).

фото: AFP

Встреча 6 утра группового раунда ЛЧ "Копенгаген" - "Боруссия" Дортмунд закончилась со счетом 1:1. На 23 минуте полузащитник "Боруссии" Торган Азар открыл счет, а на 41 минуте игрок датчан Харальдссон с передачи экс-полузащитника "Краснодара" Виктора Классона сделал счет равным.



"Копенгаген" с 3 очками в группе G занял 4 место, "Боруссия Дортмунд" находится на 2 месте, имея в своем активе 8 очков.



Лига Чемпионов



6 тур



Копенгаген – Боруссия Дортмунд 1:1 (1:1)



Голы: Харальдссон, 41 – Азар, 23