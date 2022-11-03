– Мы провели в Лиге чемпионов шесть матчей: да, в этот раз проиграли, но были шесть хороших матчей. Мы получили опыт, стали лучше. "Лейпциг" – очень хорошая команда, не стыдно им проиграть. Мы сделали все что могли. Наша команда уже один раз обыграла "Лейпциг", и если бы сделали это второй раз, то могли бы сказать, что мы – чемпионы мира. Это новый проект, новая команда, молодые ребята. Мы работаем три с половиной месяца и добились многого, проделали невероятную работу, – цитирует Йовичевича официальный сайт клуба.
Хорватский специалист Игор Йовичевич возглавляет донецкий "Шахтер" с июля 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. До этого он работал в "Днепре-1" и загребском "Динамо". Вчера "Шахтер" играл с немецким клубом "РБ Лейпциг" в финальном туре группового этапа Лиги чемпионов. Эти клубы уже встречались между собой в первом туре, тогда "Шахтер" одержал гостевую победу со счетом 4:1. На этот раз победа оказалась уже за немецким клубом (4:0). "Лейпциг" выходит в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе, а "Шахтер" занимает третье место и отправляется в Лигу Европы.
Главный тренер "Шахтера": если бы обыграли "РБ Лейпциг" еще раз, то могли бы сказать, что мы – чемпионы мира
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич подвел итоги заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (0:4).
Фото: ФК "Шахтер"