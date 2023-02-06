- Допускаю, что "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы, - передает слова Ари "РБ Спорт".
В феврале 2022 году руководство УЕФА приняло вызванное неспортивными политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных турниров под своей эгидой. В результате клубы РПЛ полностью пропустили текущий еврокубковый сезон, в котором "Зенит" должен был бы выступать в групповом турнире Лиги чемпионов как победитель чемпионата России.
Ари: допускаю, что в ближайшие несколько лет "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов
Экс-нападающий "Спартака", "Краснодара" и сборной России Ари высказался о шансах "Зенита" на успех при участии в европейских клубных турнирах.
Фото: ФК "Зенит"