Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
АльмерияНе начат
П1 1.83X 3.6П2 4.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Верона
20:30
ЛациоНе начат
П1 4X 3.4П2 2.02
Монца
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.8

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
17:00
РостовНе начат
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
Реклама лига ставок Сделать ставку

Ари: допускаю, что в ближайшие несколько лет "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-нападающий "Спартака", "Краснодара" и сборной России Ари высказался о шансах "Зенита" на успех при участии в европейских клубных турнирах.
Фото: ФК "Зенит"
- Допускаю, что "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов в ближайшие несколько лет, если бы российские команды принимали участие в еврокубках. У них всегда были хорошие трансферы и сильные игроки, поэтому их цель выиграть этот кубок, возможно, осуществилась бы, - передает слова Ари "РБ Спорт".

В феврале 2022 году руководство УЕФА приняло вызванное неспортивными политическими причинами решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных турниров под своей эгидой. В результате клубы РПЛ полностью пропустили текущий еврокубковый сезон, в котором "Зенит" должен был бы выступать в групповом турнире Лиги чемпионов как победитель чемпионата России.


Зенит Ари
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сесар Навас - об уходе из "Рубина": меня уволили по электронной почте. Никто не звонил - холодное прощание
Mundo Deportivo: "Атлетико" опережает "Ювентус" в борьбе за полузащитника "Челси" Канте
Озбилиз: Сперцяну надо уходить в Европу, неважно куда
"Зенит" в товарищеском матче сыграл вничью с "Уралом"
kicker: у тренера "Баварии" Нагельсмана окончательно испортились отношения с Нойером
Сесар Навас покинул систему казанского "Рубина"
Мостовой: своей работой в последние годы Слуцкий сам доказал, что является посмешищем 9
Федотов сравнил Нобоа с Черенковым 2
Чистяков: конкуренция в "Зените" большая. Хочется, чтобы по итогам сезона на форме появилась вторая звезда 2
Федотов - о конфликте с Абаскалем: два взрослых дяденьки немножко не справились с нервной системой 1
Шунин, Фернандес и Смолов - в стартовом составе "Динамо" на матч с таймами по 75 минут против "Енисея" 2
"Бизнес Online": часть футболистов "Рубина" не смогла вылететь из Турции из-за землетрясения
Силкин: все молодые игроки в РПЛ начинают себя переоценивать. Хвича в "Наполи" повзрослел эксклюзив
Ари: допускаю, что в ближайшие несколько лет "Зенит" выиграл бы Лигу чемпионов 7
Бакаев, Сутормин и Одоевский - в стартовом составе "Зенита" на матч с "Уралом" 2