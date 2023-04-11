– Сложно что-то сказать, сыграют две одинаковые команды. Стиль футбола тоже один и тот же. Единственное, "Сити" чуть больше контролирует владение. Даже не буду пытаться предугадать исход матча – игра на три результата.
Победитель этой пары скорее всего выйдет в финал? Думаю, что да, хотя в полуфинале нет слабых соперников. "Бавария" и "Сити" сильнее "Интера" и остальных, – приводит слова Тарханова "Евро-Футбол.Ру".
Стартовый матч 1/4 финала плей-офф между "Манчестер Сити" и "Баварией" состоится сегодня вечером на стадионе "Этихад" в Манчестере. Игру рассудит опытный испанский рефери Хесус Хиль Мансано, недавно работавший на "Эль-класико" между "Барселоной" и "Реалом" (0:4) в Кубке Короля.
Предстоящий матч станет первым в Лиге чемпионов у руля "Баварии" для Томаса Тухеля, который недавно сменил на тренерском мостике Юлиана Нагельсманна.
Оба соперника являются действующими чемпионами своих стран. В другой встрече игрового дня португальская "Бенфика" в Лиссабоне померяется силами с миланским "Интером".
Тарханов – о первом матче 1/4 финала ЛЧ "Манчестер Сити" – "Бавария": игра на три результата
Бывший главный тренер "Урала" и "Крыльев Советов" Александр Тарханов рассказал об ожиданиях от стартового матча второго раунда плей-офф между "Манчестер Сити" и "Баварией".
Фото: ФК "Урал"