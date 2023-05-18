– При такой скорости движения мяча было ясно, что рано или поздно оборона "Реала" даст трещину. Не могу сказать, что в перерыве Анчелотти попытался что-либо поменять. "Манчестер Сити" продолжал доминировать во втором тайме. С выходом Рюдигера на замену мадридцы чуть изменили свою схему, но было уже, конечно, поздновато.
"Реал" ничего не смог противопоставить своему сопернику. "Манчестер Сити" провел блестящий матч, по праву заслужил победу и, на мой взгляд, будет фаворитом в финале против "Интера", – приводит слова Биджиева "Евро-Футбол.Ру".
Накануне "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" учинил разгром действующему победителю Лиги чемпионов мадридскому "Реалу" со счетом 4:0. "Горожане" забили по два гола в каждом из таймов. Первая встреча в Испании на "Сантьяго Бернабеу" завершилась вничью 1:1. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал текущего розыгрыша ЛЧ по сумме двух игр.
"Манчестер Сити" нацелен прервать свою серию поражений на решающих стадиях Лиги чемпионов и занести главный трофей в клубный музей, который долгое время остается неприступным для "горожан", несмотря на доминирование на международной и внутренней аренах.
Биджиев: "Реал" ничего не смог противопоставить сопернику. "Манчестер Сити" будет фаворитом в финале против "Интера"
Экс-голкипер "Локомотива" Хасанби Биджиев, в настоящее время работающий главным тренером нальчикского "Спартака", отреагировал на разгромную победу "Манчестер Сити" над "Реалом" (4:0).
Фото: ФК "Манчестер Сити"