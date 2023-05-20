- Разочаровал "ПСЖ". Команда проваливает очередной сезон. Просто там звезда на звезде и звездой погоняют. Постоянно меняют тренеров. Нет единения. В "Манчестер Сити" все тихо, шаг за шагом делается. Они показывают, как надо управлять клубом с большими деньгами.
"ПСЖ", в составе которого выступают нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар, во втором сезоне подряд не смог пройти дальше 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижский клуб ни разу в своей истории не выигрывал главный континентальный турнир. В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" дошел до финала во второй раз в своей истории. В прошлый раз "горожане" проиграли лондонскому "Челси".
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин - о "ПСЖ": команда разочаровывает в ЛЧ, проваливает очередной сезон
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал "ПСЖ" главным разочарованием сезона в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"