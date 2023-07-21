– "Ференцварош" – приличная команда. И вдруг они проигрывают кому-то из Фарерских островов. Наверное, в коллективе что-то произошло. Не может команда такого уровня проигрывать 0:3 гораздо более слабому сопернику. Мне кажется, это было сделано специально, чтобы просто слить Черчесова. Думаю, что в России Станиславу быстро найдется работа. Ему подойдет любой наш топ-клуб, – передает слова Пономарева "Евро-Футбол".
19 июля 2023 года венгерский "Ференцварош" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА на своем поле принял фарерский "Клаксвик". "Зеленые орлы" в родных стенах потерпели разгромное поражение со счетом 0:3. Из-за проваленного поединка "Ференцварош" вылетел из турнира. Сразу после поражения с поста главного тренера венгерского клуба был уволен российский специалист Станислав Черчесов. Отметим, что 59-летний наставник возглавил "зеленых орлов" в конце 2021 года. Во главе "Ференцвароша" Станислав Саламович выиграл два чемпионата Венгрии. Также он помог команде завоевать Кубок страны.
Пономарев: "Ференцварош" проиграл более слабому сопернику, чтобы просто слить Черчесова
Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".
Фото: "Getty Images"