ПАОК с Оздоевым в составе одержал победу в рамках квалификации Лиги Чемпионов

ПАОК обыграл боснийский клуб "Борац Баня-Лука" в рамках 1 матча 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов (3:2).

Фото: ФК ПАОК

Магомед Оздоев вышел в основном составе и провел на поле 68 минут без результативных действий. В составе ПАОКа дублем отметился 20-летний полузащитник Константинос Кулиеракис, а победным голом - нигериец Уильям Трост-Эконг. У боснийцев забивали Себастиан Эррера, отличившийся с пенальти, и Энвер Кулашин. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу ПАОКа.



Ответная встреча состоится в Боснии и Герцеговине 31 июля и стартует в 22:00 по московскому времени.