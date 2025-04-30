«Кварацхелия и Сафонов играют на разных уровнях. Хвича пришёл в «ПСЖ» как игрок европейского уровня и выступает в составе одного из лучших трио в атаке. У «ПСЖ» лучшая после «Барселоны» атака в Европе. Может, в чём-то она даже лучше», — заявил Сёмин Metaratings.
В первом полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Арсенал» на выезде со счётом 1:0. Победный мяч забил Усман Дембеле с передачи Кварацхелии. Матвей Сафонов остался в запасе.
В зимнее трансферное окно Хвича Кварацхелия перешёл из «Наполи» в «ПСЖ», и сумма сделки составила 70 миллионов евро. За свою новую команду грузинский вингер уже успел провести 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2029 года.
Сёмин: Кварацхелия и Сафонов играют на разных уровнях. Хвича пришёл в "ПСЖ" как игрок европейского уровня
Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал игру игроков «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии и Матвея Сафонова, а также дал оценку атакующей линии парижан.
Фото: УЕФА