"Итальянская команда не показала вообще ничего. Это не уровень финалиста Лиги чемпионов. Да, "ПСЖ" в отличной форме, все футболисты были готовы на 100% к этому финалу, но это все равно не оправдывает итальянский клуб. "Интер" играл так, как будто его тренировал Абаскаль, а ассистентом был Тедеско — абсолютно бездарно", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Вчера, 31 мая, французский "ПСЖ" одержал разгромную победу со счетом 5:0 над итальянским "Интером" в финале Лиги чемпионов УЕФА. Забитыми мячами отметились: Хакими, Дуэ (дубль), Кварацхелия и Меюлу. Напомним, что за парижский клуб на данный момент выступает российский голкипер Матвей Сафонов, который вышел на поле в 2 матчах Лиги чемпионов.
Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 по апрель 2024 года - под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России. В конце мая этого года испанский специалист стал главным тренером мексиканского "Атлетико Сан-Луис".
Мостовой: "Интер" в финале Лиги чемпионов играл так, как будто его тренировал Абаскаль
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча финала Лиги чемпионов "ПСЖ" - "Интер" (5:0).
Фото: ФК "Спартак"