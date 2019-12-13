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Рейнгольд: российский футбол на европейской арене полностью провалился

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги выступлений российских команд на международной арене в сезоне-19/20.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- О выступлении "Зенита" и "Локомотив" в Лиге чемпионов:

К "железнодорожникам" нет больших претензий, поскольку у команды был серьёзный квартет, и в нём она пыталась что-то сделать. "Локомотиву" не хватило мастерства, всё-таки "Ювентус", "Атлетико"... в этих условиях ничего нельзя было сделать, в том числе и Юрию Павловичу.

А вот "Зенит" наказал сам себя. На мой взгляд, у питерцев была не очень сильная группа, и когда они приехали в гости к "Бенфике" - к матчу нужно было подойти серьёзно. "Зенит" не просто этого не сделал, но и в итоге проиграл 0:3. И это безобразие, ведь такого шанса выйти в плей-офф ЛЧ, который был у "Зенита", давно не было у отечественных команд. Более того, одно дело проиграть в борьбе решающий матч, но "Зенит" просто бездарно уступил последней на тот момент команде группы.

Вспоминается то, как судят российские арбитры "Зенит" во внутреннем первенстве... футбольный бог таких вещей не прощает. И вот, результат на международной арене. А увиденное в Португалии - расхлябанность и разгильдяйство в чистом виде. Игроки "Зенита" подвели Семака, ко всему прочему. Матч против "Бенфики" даже пересказу не поддаётся. Видимо, питерцы думали, что выйдут в плей-офф ЛЧ на одной ноге, но не получилось, ребята. Не было в этом турнире Вилкова, Мешкова и прочих. Потусторонние силы остались во внутреннем первенстве. И "Зенит" ещё и сыграл в решающем матче просто бездарно. На каждом углу "Дзюба, Дзюба, Дзюба", "команда высшего пилотажа", "самая сильная команда"... и мы видим к чему это привело. Судьи сослужил медвежью услугу в российском чемпионате, вот и итог.

- О выступлении "Краснодара" и ЦСКА в Лиге Европы:

Вообще российский футбол на европейской арене полностью провалился. "Краснодар" тоже мог выходить в плей-офф, но всё растеряли и проспали в последнем туре. "Быки" выглядят на поле неуправляемой командой. У тренера нет лицензии, он не может в полной мере руководить своими футболистами с бровки. Да, команда хорошо держит мяч, неплохо смотрится на поле, но ещё в футболе нужно забивать. И в матче с "Хетафе" краснодарская команда была наказана за свою расхлябанность.

ЦСКА тоже провалился вчистую, но у этой команды много молодых в составе. В футболе без мастерства никуда, и именно этого не хватает "армейцам". И в итоге мы видим картину, где все российские клубы провалились на международной арене.


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Теги: Рейнгольд Краснодар ЦСКА Локомотив Зенит Лига чемпионов Лига Европы
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