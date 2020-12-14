Источник: российских болельщиков признали виновными по делу о нападении на английских фанатов на Евро-2016

Российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными по делу о нападении на английских фанатов в Марселе во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Фото: УЕФА