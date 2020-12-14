Французский суд приговорил россиян Михаила Ивкина и Павла Косова по делу о нанесении увечий английскому фанату на Евро-2016.
Как сообщает источник, Ивкин получил 3 года тюрьмы, Косов приговорен к 10 годам тюрьмы.
Прокурор просил для Павла Косова 15 лет тюремного заключения, для Михаила Ивкина - 5 лет тюрьмы. Также для обоих прокурор просил запретить въезд во Францию.
Михаил Ивкин и Павел Косов обвинялись в нападении на болельщиков из Англии во время беспорядков в Марселе в период проведения Чемпионата Европы 2016.
Более 2-х с половиной лет они находились в предварительном заключении и были разлучены со своими родными.
Источник: РИА Новости
Источник: российских болельщиков признали виновными по делу о нападении на английских фанатов на Евро-2016
Российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова признали виновными по делу о нападении на английских фанатов в Марселе во время Чемпионата Европы по футболу 2016 года.
Фото: УЕФА
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