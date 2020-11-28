Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Чемпионат России
Свернуть ФНЛ
Свернуть Чемпионат Англии
Свернуть Чемпионат Испании
Свернуть Чемпионат Италии
Свернуть Чемпионат Германии
Свернуть Чемпионат Франции

12:00 Урал – Сочи 0:0 (1 тайм) текстовая трансляция

Автообновление
Чемпионат России

16 тур



Урал: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк

Сочи: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо

Предупреждения: Калинин, 2, Рыков, 7, Терехов, 20, Бурмистров, 22, Миладинович, 29


36' Новосельцев подвернул ступню на мерзлом газоне. Оказывают помощь игроку.

35' Хозяева раскатывают мяч на своей половине поля. Трудно "Уралу" выйти в атаку.

34' Бикфалви не смог принять в штрафной пас от Подберезкина.

33' Позиционная атака "Сочи" с несколькими забросами на фланг заканчивается дальним выстрелом Нобоа. Сильно выше.

32' Вязкая борьба в середине поля.

30' Быстрая атака "Урала" заканчивается фолом Погребняка в атаке. Мяч влетел в сетку, но не будет засчитан.

29' Желтая Миладиновичу за фол против Погребняка в середине поля.

28' Хозяева владеют мячом в середине поля.

27' Кулаков подает справа, Джанаев спокойно забирает мяч. В контратаке Жоаозиньо отдал Заболотному, который не смог принять мяч в штрафной.

26' Мяч у "Сочи", попытка раскачать оборону "Урала" ни к чему не привела.

25' Эль Кабир пасует в штрафную - неточно. Вторая волна атаки хозяев тоже захлебывается.

23' Стандарт у "Сочи". Нобоа пасует низом на Бурмистрова, который наносит опасный удар рядом со штангой!

22' Новая желтая карточка - Бурмистрову, который грубо врезался в Калинина.

21' "Урал" не может выйти в атаку - накрывают гости на чужой половине поля.

20' Желтая карточка Терехову - не согласен с решением арбитра.

19' Неточная передача "Урала" из глубины перехвачена гостями.

18' Новую атаку "Сочи" ликвидируют защитники хозяев.

17' Опасный момент! Новосельцев едва не протыкает мяч мимо Помазуна.

16' Сочинцы владеют мячом. Подача Жоаозиньо заканчивается опасной скидкой и угловым.

14' Помощь оказывают словенцу за пределами поля. А "Урал" пытается атаковать позиционно - безуспешно.

13' Угловой подает "Сочи". Ничем опасным не заканчивается стандарт. Мевля жестко падает на мерзлый газон.

12' Команды обмениваются дальними забросами и часто теряют мяч.

11' Августиняка цепляют в середине поля.

10' "Сочи" позиционно атакует, неточный пас Заболотного.

9' Погребняк отдал мяч в штрафную Эль Кабиру - опасный удар мимо дальней штанги.

7' Позиционная атака хозяев заканчивается предупреждением Рыкову, грубо подкатившемуся в ноги Цаллагову.

6' "Урал" владеет мячом, "Сочи" поддушивает прессингом.

4' Удаления нет! Продолжается игра.

3' Просмотр ВАР! Возможна прямая красная Калинину.

2' И сразу желтая карточка! Против Заболотного грубо играет Игорь Калинин

1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
Теги: Урал Сочи Чемпионат России ПЛ
Нашли ошибку в статье?
7

Последние новости

Подруга Роналду выложила пикантное видео 1
Аллегри может сменить Тухеля в "ПСЖ"
Карпин: лично у меня нет задач бороться за Лигу чемпионов и медали 4
"Спартак" - "Ротор". Где смотреть матч онлайн 29 ноября 2020 1
Уткин: УЕФА как раз Черчесов до лампады, оскорбляйте - ваше дело 4
Черчесов - о скандальном интервью: я сам напросился на эфир 4
"Урал" - "Сочи". Нобоа и Заболотный выйдут в стартовом составе гостей 1
Черчесов отреагировал на критику в свой адрес со стороны пресс-службы ЦСКА 7
"Рубин" - ЦСКА. Где смотреть матч онлайн 29 ноября 2020
Головин не попал в заявку "Монако" на матч 29 ноября против "Нима"
Николич - о 0:0 с "Ахматом": хорошо, что третий матч подряд не пропускаем. Но результатом я недоволен
Карпин - о 4:1 с "Динамо": тренер не играет на поле. Победа - заслуга наших футболистов 13
Приглашаем подписаться на канал "Футбол России" в Яндекс.Дзен!
На базе "Ромы" саперы изъяли 20 боеприпасов времен Второй мировой 2
Капитан "Химок" Тихий: приятно одержать победу над участником Лиги чемпионов
ПСЖ потерял очки во втором туре Лиги 1 подряд, забив 2 гола за 2 минуты
Полоз реализовал 12 пенальти из 12 попыток за карьеру, 10 из них - в РПЛ
"Аталанта" без заболевшего Миранчука проиграла дома "Вероне"
"Реал" уступил на своем поле "Алавесу", мадридцы не могут победить в Ла Лиге 3 матча подряд
Добро пожаловать в РПЛ, герр Шварц! Новый «Ростов» Карпина блестяще разбил новое «Динамо» его же оружием 6
Битва фаворитов в Оренбурге и визит лидера в негостеприимный Владикавказ. Анонс 25-го тура ФНЛ
Карпин не ожидал разгрома в матче с "Динамо" 2
Шварц: игру "Динамо" сломали пенальти 2
"Вы когда-нибудь катались на льве?" "Ростов" опубликовал общее фото Карпина и Байрамяна (фото) 3
Милнер — о системе VAR: я охладел к футболу в его нынешнем состоянии
"Ювентус" в Серии А провел больше ничейных матчей, чем победных, но ни разу не проиграл
Кубок аргентинской лиги переименовали в честь Диего Марадоны
Червиченко: не знаю, что происходит в "Зените", но какие-то они вяленькие 4
Червиченко: «Ростов», наполовину лишившись игроков основы, идет на третьем месте - аплодисменты людям за их работу 2
"Как такое возможно: меня нет, а Умяров есть?!" Джикия — о списке исполнителей стандартов "Спартака" 6
Все новости
-