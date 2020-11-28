12:00 Урал – Сочи 0:0 (1 тайм) текстовая трансляция

Чемпионат России



16 тур



36' Новосельцев подвернул ступню на мерзлом газоне. Оказывают помощь игроку.



35' Хозяева раскатывают мяч на своей половине поля. Трудно "Уралу" выйти в атаку.



34' Бикфалви не смог принять в штрафной пас от Подберезкина.



33' Позиционная атака "Сочи" с несколькими забросами на фланг заканчивается дальним выстрелом Нобоа. Сильно выше.



32' Вязкая борьба в середине поля.



30' Быстрая атака "Урала" заканчивается фолом Погребняка в атаке. Мяч влетел в сетку, но не будет засчитан.



29' Желтая Миладиновичу за фол против Погребняка в середине поля.



28' Хозяева владеют мячом в середине поля.



27' Кулаков подает справа, Джанаев спокойно забирает мяч. В контратаке Жоаозиньо отдал Заболотному, который не смог принять мяч в штрафной.



26' Мяч у "Сочи", попытка раскачать оборону "Урала" ни к чему не привела.



25' Эль Кабир пасует в штрафную - неточно. Вторая волна атаки хозяев тоже захлебывается.



23' Стандарт у "Сочи". Нобоа пасует низом на Бурмистрова, который наносит опасный удар рядом со штангой!



22' Новая желтая карточка - Бурмистрову, который грубо врезался в Калинина.



21' "Урал" не может выйти в атаку - накрывают гости на чужой половине поля.



20' Желтая карточка Терехову - не согласен с решением арбитра.



19' Неточная передача "Урала" из глубины перехвачена гостями.



18' Новую атаку "Сочи" ликвидируют защитники хозяев.



17' Опасный момент! Новосельцев едва не протыкает мяч мимо Помазуна.



16' Сочинцы владеют мячом. Подача Жоаозиньо заканчивается опасной скидкой и угловым.



14' Помощь оказывают словенцу за пределами поля. А "Урал" пытается атаковать позиционно - безуспешно.



13' Угловой подает "Сочи". Ничем опасным не заканчивается стандарт. Мевля жестко падает на мерзлый газон.



12' Команды обмениваются дальними забросами и часто теряют мяч.



11' Августиняка цепляют в середине поля.



10' "Сочи" позиционно атакует, неточный пас Заболотного.



9' Погребняк отдал мяч в штрафную Эль Кабиру - опасный удар мимо дальней штанги.



7' Позиционная атака хозяев заканчивается предупреждением Рыкову, грубо подкатившемуся в ноги Цаллагову.



6' "Урал" владеет мячом, "Сочи" поддушивает прессингом.



4' Удаления нет! Продолжается игра.



3' Просмотр ВАР! Возможна прямая красная Калинину.



2' И сразу желтая карточка! Против Заболотного грубо играет Игорь Калинин



1' Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!

: Помазун, Рыков, Кулаков, Подберезкин, Йовичич, Бикфалви, Калинин, Эль Кабир, Мишкич, Августиняк, Погребняк: Джанаев, Терехов, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, ЖоаозиньоКалинин, 2, Рыков, 7, Терехов, 20, Бурмистров, 22, Миладинович, 29