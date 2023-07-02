Матчи Скрыть

Динамо - Краснодар. 22 июля 2023 19:00

Чемпионат России

1 тур
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яш
Москва, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Динамо Краснодар Чемпионат России ПЛ

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?