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"Чемпионат": ЦСКА нацелился на левого защитника "Клермона" Боргеса
Tuttomercatoweb: "Тоттенхэм" отстранил Санчеса от тренировок с командой, чтобы вынудить защитника перейти в "Спартак"
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Сокол - СКА-Хабаровск. 29 июля 2023 18:00
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