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Сокол - СКА-Хабаровск. 29 июля 2023 18:00

Лига Ставок Кто победит? 
Сокол3.1 Ничья 3.4СКА-Хабаровск2.32
Первая лига

3 тур
Стадион: Локомотив
Саратов

          	 
    
            
        
        

		

        
Сокол Первая лига СКА-Хабаровск

     
        
        





        

            
                
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