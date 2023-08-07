Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Енисей1 тайм
П1 2.87X 3.4П2 2.52
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Спартак - Нижний Новгород. 8 августа 2023 20:45

Лига Ставок Кто победит? 
Спартак1.59 Ничья 4.4Нижний Новгород5.8
Кубок России

Групповой этап
Стадион: Открытие Банк Арена
Москва, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
Спартак Нижний Новгород Кубок России

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?