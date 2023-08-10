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20:00
БалтикаНе начат
П1 2.07X 3.7П2 3.6
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Ростов - Рубин. 12 августа 2023 20:00

Лига Ставок Кто победит? 
Ростов2.32 Ничья 3.3Рубин3.35
Чемпионат России

4 тур
Стадион: Ростов Арена
Ростов-на-Дону, Россия

          	 
    
            
        
        

		

        
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